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Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість загиблих зросла до 20

Фото: ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня (t.me/starukhofficial)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі, внаслідок ракетного обстрілу, який стався 6 жовтня, зросла кількість загиблих. Рятувальники завершили розбирати завали зруйнованих будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

"Тільки завершили розбирати завали четвергові на проспекті, маємо на цей час 20 загиблих", - заявив Старух.

Станом на 8 жовтня, було відомо, що за першою адресою рятувальники деблокували 15 загиблих людей, серед яких була одна дитина й врятували шістьох. За другою адресою - витягли трьох загиблих й врятували 15 людей.

Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівках Запоріжжя вранці. Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті.

Спочатку було відомо про постраждалих 10 осіб та одного загиблого, однак їх кількість продовжувала зростати. Пізніше в цей же день в Запоріжжі знову пролунали вибухи. Окупанти влаштували обстріл із зенітно-ракетної системи С-300 центральної частини міста.

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ЗапоріжжяРосійська Федерація