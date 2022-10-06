У Запоріжжі знову пролунали вибухи: що відомо
У четвер, 6 жовтня, у Запоріжжі знову пролунали одразу два вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Вибухи було чутно у прямому ефірі телемарафону під час розповіді журналістів про ситуацію в Запорізької області.
Дані про чергову ракетну атаку міста підтвердив і голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Увага! Чергова ракетна атака ворога. Перебувайте в укриттях!" - написав він в Telegram.
Нагадаємо, 6 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. 7 ракет влучили у багатоповерхівки.
Наразі відомо про двох жертв та 10 постраждалих. Під завалами ще залишаються люди.
Також рятувальники показали наслідки ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 6 жовтня.
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