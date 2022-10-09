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Ракетный удар по Запорожью 6 октября: количество погибших возросло до 20

Фото: ракетный удар по Запорожью 6 октября (t.me/starukhofficial)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье, в результате ракетных обстрелов, произошедших 6 октября, возросло число погибших. Спасатели завершили разбор завалов разрушенных домов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

"Только завершили разбирать четверговые завалы на проспекте, имеем в настоящее время 20 погибших", - заявил Старух.

По состоянию на 8 октября, было известно, что по первому адресу спасатели деблокировали 15 погибших, среди которых был один ребенок и спасли шестерых. По второму адресу - извлекли троих погибших и спасли 15 человек.

Ракетный удар по Запорожью 6 октября

Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажкам Запорожья утром. В результате вражеских атак возникли пожары в городе.

Сначала было известно о пострадавших 10 людях и одном погибшем, однако их количество продолжало расти. Позже в этот же день в Запорожье снова раздались взрывы. Оккупанты устроили обстрел из зенитно-ракетной системы С-300 центральной части города.

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ЗапорожьеРоссийская Федерация