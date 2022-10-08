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Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість жертв знову зросла

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Запоріжжя, Субота 08 жовтня 2022 21:03
Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість жертв знову зросла Фото: кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю знову зросла (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Розбір завалів на центральному проспекті Запоріжжя майже завершено. Число загиблих збільшилося до 18 осіб. З-під завалів вдалося врятувати 21 особу.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

Також окупанти вдень завдали удару касетними снарядами по одному із сіл Комишуваської громади Запорізької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, є поранені.

Частину ракет було збито українськими силами ППО, але одна ракета все ж таки розкидала елементи по селу. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох осіб, серед яких однорічна дитина. Одна людина загинула.

Нагадаємо, 6 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю сім ракет. Від обстрілу росіян постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об'єкти.

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