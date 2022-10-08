Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість жертв знову зросла

Розбір завалів на центральному проспекті Запоріжжя майже завершено. Число загиблих збільшилося до 18 осіб. З-під завалів вдалося врятувати 21 особу.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

Частину ракет було збито українськими силами ППО, але одна ракета все ж таки розкидала елементи по селу. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох осіб, серед яких однорічна дитина. Одна людина загинула.

Також окупанти вдень завдали удару касетними снарядами по одному із сіл Комишуваської громади Запорізької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, є поранені.

Нагадаємо, 6 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю сім ракет. Від обстрілу росіян постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об'єкти.

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