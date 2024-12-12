Ракетний удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до десяти

"Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня", - написав чиновник.

Він уточнив, що таким чином через російську атаку, завдану позавчора по центральній частині міста, кількість загиблих тепер зросла до десяти, і ще 22 людини були поранені.

"Під завалами залишається ще одна людина", - додав начальник Запорізької ОВА.

Місце ворожого ракетного удару в Запоріжжі 10 грудня, де тривають аварійно-рятувальні роботи (t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 10 грудня, ворог завдав ракетного удару по центру Запоріжжя - при обстрілі російські терористи влучили у приміщення приватної лікарні.

Через російський удар по Запоріжжю були жертви, й повідомлялося про понад двадцять постраждалих. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по центру Запоріжжю. Він наголосив, що кожна така ворожа атака доводить, що необхідно збільшувати можливості ППО в Україні.

Вчора вночі стало відомо, що у Запоріжжі на місці удару з-під завалів деблокували двох жінок. Вони перебували під уламками понад сім годин.

А вже під ранок, та протягом дня 11 грудня, стало відомо про виявлення ще тіл загиблих.