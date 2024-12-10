У Запоріжжі з-під завалів дістали ще одного загиблого: що відомо про наслідки ворожої атаки

У Запоріжжі, де російська армія завдала удару по центру міста, з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Щонайменше 6 осіб залишаються під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За даними Федорова, станом на 20:00 відомо про:

3 загиблих;

1 людину вдалося реанімувати;

16 людей доставлено до лікарень (9 жінок, 7 чоловіків), більшість у вкрай тяжкому стані;

до 20 зросла кількість поранених.

Також він зазначив, що щонайменше 6 осіб залишаються під завалами. З деякими з них є контакт.

В результаті російського удару було пошкоджено будівлю приватної клініки, у якій перебували лікарі та пацієнти. Також у багатоповерхівках пошкоджені вікна й дахи. Окрім цього часткових руйнувань зазнали школа та позашкільний заклад.

"Рятувальники, комунальні служби та медики продовжують працювати. Для розбору завалів знадобиться ще 5–7 годин", - повідомив Федоров.

На місці події залучено майже 50 рятувальників ДСНС, комунальна рятувальна служба, а також підрозділи поліції та медики швидкої допомоги.

Удар по Запоріжжю 10 грудня

Російська армія сьогодні, близько 15:00, завдала удару по місту Запоріжжя. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни влучили у приміщення приватної лікарні - воно зруйноване. Поруч розташовані будівлі - пошкоджені.

Згодом він уточнив, що в результаті ворожого удару загинули три людини. Однак пізніше Федоров уточнив, що лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим.