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У Запоріжжі з-під завалів дістали ще одного загиблого: що відомо про наслідки ворожої атаки

Вівторок 10 грудня 2024 20:04
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У Запоріжжі з-під завалів дістали ще одного загиблого: що відомо про наслідки ворожої атаки Фото: наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

У Запоріжжі, де російська армія завдала удару по центру міста, з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Щонайменше 6 осіб залишаються під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За даними Федорова, станом на 20:00 відомо про:

  • 3 загиблих;
  • 1 людину вдалося реанімувати;
  • 16 людей доставлено до лікарень (9 жінок, 7 чоловіків), більшість у вкрай тяжкому стані;
  • до 20 зросла кількість поранених.

Також він зазначив, що щонайменше 6 осіб залишаються під завалами. З деякими з них є контакт.

В результаті російського удару було пошкоджено будівлю приватної клініки, у якій перебували лікарі та пацієнти. Також у багатоповерхівках пошкоджені вікна й дахи. Окрім цього часткових руйнувань зазнали школа та позашкільний заклад.

"Рятувальники, комунальні служби та медики продовжують працювати. Для розбору завалів знадобиться ще 5–7 годин", - повідомив Федоров.

На місці події залучено майже 50 рятувальників ДСНС, комунальна рятувальна служба, а також підрозділи поліції та медики швидкої допомоги.

Удар по Запоріжжю 10 грудня

Російська армія сьогодні, близько 15:00, завдала удару по місту Запоріжжя. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни влучили у приміщення приватної лікарні - воно зруйноване. Поруч розташовані будівлі - пошкоджені.

Згодом він уточнив, що в результаті ворожого удару загинули три людини. Однак пізніше Федоров уточнив, що лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим.

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