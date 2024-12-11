У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Запоріжжю 10 грудня зросла до дев'яти. Ще 22 людини постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Вже минула доба, як продовжується рятувальна операція. Вона наразі не закінчена, продовжується розбір завалів, бо під завалами ще перебувають наші мешканці", - розповів Федоров.

За його словами, ворожа атака по середмістю забрала уже 9 життів. Попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений - 74-річний чоловік.

Також відомо про 22 постраждалих, серед них 5-річна дівчинка.