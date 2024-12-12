Ракетный удар РФ по Запорожью: количество погибших выросло до десяти

"Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря", - написал чиновник.

Он уточнил, что таким образом из-за российской атаки, нанесенной позавчера по центральной части города, число погибших теперь возросло до десяти, и еще 22 человека были ранены.

"Под завалами остается еще один человек", - добавил начальник Запорожской ОВА.

Место вражеского ракетного удара в Запорожье 10 декабря, где продолжаются аварийно-спасательные работы (t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар РФ по Запорожью 10 декабря

Ранее сообщалось, что во вторник, 10 декабря, враг нанес ракетный удар по центру Запорожья - при обстреле российские террористы попали в помещение частной больницы.

Из-за российского удара по Запорожью были жертвы, и сообщалось о более чем двадцати пострадавших. На месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по центру Запорожья. Он подчеркнул, что каждая такая вражеская атака доказывает, что необходимо увеличивать возможности ПВО в Украине.

Вчера ночью стало известно, что в Запорожье на месте удара из-под завалов деблокировали двух женщин. Они находились под обломками более семи часов.

А уже к утру, и в течение дня 11 декабря, стало известно об обнаружении еще тел погибших.