Зеленський про удар РФ по Запоріжжю: доводить, що необхідно збільшувати ППО

Російська армія вдарила по центру у місті Запоріжжя, під завалами можуть бути люди. Кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості ППО в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Як уточнив Зеленський, наразі у Запоріжжі триває рятувальна операція. Вже відомо про трьох загиблих та мінімум 14 поранених. Всім надається необхідна допомога.

"Зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову. Під завалами можуть бути люди. Робиться максимум для порятунку, всі служби залучені", - написав Зеленський.

Президент заявив, що кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості ППО в Україні. За його словами, світ має достатньо систем, щоб зробити це.

"Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо Patriot, і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя. Питання тільки в політичних рішеннях. І це рішення американської адміністрації, рішення лідерів у Європі, рішення інших партнерів у світі. Рішення, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор", - підкреслив він.

Оновлено о 10:50.

Федоров уточнив, що лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим. Таким чином кількість загиблих зменшилась до двох.

Удар по Запоріжжю 10 грудня

Сьогодні вдень російська армія завдала удару по місту Запоріжжя. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни влучили у приміщення приватної лікарні - воно зруйноване. Поруч розташовані будівлі - пошкоджені.

Згодом він уточнив, що в результаті ворожого удару загинули три людини.