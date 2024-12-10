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Удар РФ по клініці у Запоріжжі: є жертви, під завалами шукають людей

Вівторок 10 грудня 2024 16:19
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Удар РФ по клініці у Запоріжжі: є жертви, під завалами шукають людей Фото: наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень вівторка, 10 грудня, завдала удару по місту Запоріжжя. Там зруйновано приватну лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Як повідомив Федоров, в результаті ворожого удару загинули три людини, ще 11 - отримали поранення. Один з поранених - у тяжкому стані.

Також відомо, що серед постраждалих - двоє лікарів.

"Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби", - написав Федоров.

Раніше Федоров повідомив, що росіяни влучили у приміщення приватної лікарні - воно зруйноване. Поруч розташовані будівлі - пошкоджені.

Попередній обстріл Запоріжжя

Раніше ми писали, що ввечері п'ятниці, війська РФ завдали удару по Запоріжжю. Пізніше у Запоріжжі завершили рятувальну операцію. Як повідомили рятувальники та місцева влада, внаслідок атаки загинули 10 осіб, 8 із них перебували в автомобілях.

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