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Ракетний удар по Миколаєву: кількість постраждалих збільшилась

Фото: кількість постраждали в Миколаєві 17 березня внаслідок удару РФ (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Ярослава Борзова

Кількість постраждалих в результаті вчорашнього російського ракетного удару по Миколаєву збільшилася до дев'ятьох людей. Перед тим було відомо про шістьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook.

Зазначається, що ворог вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно "Іскандер-М".

"Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - повідомляють в Миколаївській ОДА.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки та цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.  На місцях обстрілів ведуться відновлювальні роботи.

Миколаївський район

Також вчора близько опівдня ворог наніс артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих внаслідок атаки немає.

 

 

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня.

Місцева влада раніше інформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву було відомо про п'ятьох постраждалих. Пізніше їх кількість зросла до шести осіб.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, війська РФ при ракетному ударі по Миколаєву застосували аналогічну тактику, як при обстрілі Одеси позавчора, 15 березня - вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

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МиколаївВійна Росії проти України