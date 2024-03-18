Ракетный удар по Николаеву: количество пострадавших увеличилось

Отмечается, что враг ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, предположительно "Искандер-М".

"В результате ракетной атаки в больнице погиб один человек, еще девять человек получили ранения, из них двое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщают в Николаевской ОГА.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома и гражданские автомобили. Также разрушены участки наружной сети, часть трамвайных путей и контактной сети. На местах обстрелов ведутся восстановительные работы.

Николаевский район

Также вчера около полудня враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших в результате атаки нет.