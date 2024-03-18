Ракетный удар по Николаеву: количество пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате вчерашнего российского ракетного удара по Николаеву увеличилось до девяти человек. Перед этим было известно о шести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Отмечается, что враг ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, предположительно "Искандер-М".
"В результате ракетной атаки в больнице погиб один человек, еще девять человек получили ранения, из них двое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщают в Николаевской ОГА.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома и гражданские автомобили. Также разрушены участки наружной сети, часть трамвайных путей и контактной сети. На местах обстрелов ведутся восстановительные работы.
Также вчера около полудня враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, 17 марта, в Николаеве раздались взрывы. Позже последовали повторные взрывы. Местные власти сообщили, что в городе два "прилета".
Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой с востока и юга.
Местные власти ранее информировали, что в результате ракетных ударов по Николаеву было известно о пяти пострадавших. Позже их количество возросло до шести человек.
Как отметили в Силах обороны юга Украины, войска РФ при ракетном ударе по Николаеву применили аналогичную тактику, как при обстреле Одессы позавчера, 15 марта - ударив одной ракетой, через несколько минут повторили удар в то же место.
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