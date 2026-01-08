ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих стрімко зростає

Кривий Ріг, Четвер 08 січня 2026 20:21
UA EN RU
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих стрімко зростає Ілюстративне фото: надання медичної допомлги постраждалим (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Кривому Розі від ракетної атаки постраждали щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка.

За словами чиновника, кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Кривому розі постійно збільшується.

Серед постраждалих дев’ять людей були госпіталізовані, серед них двоє дітей: 7-річний та 16-річний хлопці. Один чоловік, госпіталізований раніше, якому відірвало вибухом ногу, украй важкий - він в операційній.

У місті пошкоджено близько 15 багатоквартирних будинків та автомобілі, що перебували поблизу місць ураження.

Рятувальні та медичні служби працюють на місцях для надання допомоги постраждалим і локалізації наслідків атаки.

Наразі тривають обстеження пошкоджених будівель і територій, щоб оцінити повний масштаб руйнувань та забезпечити безпеку місцевих жителів.

Зазначимо, що на удар балістикою та "Шахедами" відреагував і міський голова Олександр Вілкул.

"Скінчені тварюки вдарили двома балістичними “Іскандерами” у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо. Скінчені тварюки…", - написав він.

Останні удари по Кривому Рогу

Російські окупанти вже кілька днів поспіль атакують Кривий Ріг. Зокрема, 6 січня ворог вдарив по місту балістичними ракетами. Метою був інфраструктурний об'єкт, ніхто не постраждав.

А от 7 січня 2026 року Кривий Ріг зазнав наймасованішої з початку повномасштабної війни атаки російських ударних безпілотників. Упродовж дня та вечора в місті пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.

Пошкоджень зазнали два приватні підприємства, а в Криворізькому районі зафіксували руйнування об’єктів інфраструктури.

Після кількагодинної атаки жителів Кривого Рогу попередили про можливість серйозних відключень світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Кривий Ріг Ракетний удар
Новини
В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського
В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка