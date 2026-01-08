Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих стрімко зростає
У Кривому Розі від ракетної атаки постраждали щонайменше 13 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка.
За словами чиновника, кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Кривому розі постійно збільшується.
Серед постраждалих дев’ять людей були госпіталізовані, серед них двоє дітей: 7-річний та 16-річний хлопці. Один чоловік, госпіталізований раніше, якому відірвало вибухом ногу, украй важкий - він в операційній.
У місті пошкоджено близько 15 багатоквартирних будинків та автомобілі, що перебували поблизу місць ураження.
Рятувальні та медичні служби працюють на місцях для надання допомоги постраждалим і локалізації наслідків атаки.
Наразі тривають обстеження пошкоджених будівель і територій, щоб оцінити повний масштаб руйнувань та забезпечити безпеку місцевих жителів.
Зазначимо, що на удар балістикою та "Шахедами" відреагував і міський голова Олександр Вілкул.
"Скінчені тварюки вдарили двома балістичними “Іскандерами” у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо. Скінчені тварюки…", - написав він.
Останні удари по Кривому Рогу
Російські окупанти вже кілька днів поспіль атакують Кривий Ріг. Зокрема, 6 січня ворог вдарив по місту балістичними ракетами. Метою був інфраструктурний об'єкт, ніхто не постраждав.
А от 7 січня 2026 року Кривий Ріг зазнав наймасованішої з початку повномасштабної війни атаки російських ударних безпілотників. Упродовж дня та вечора в місті пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.
Пошкоджень зазнали два приватні підприємства, а в Криворізькому районі зафіксували руйнування об’єктів інфраструктури.
Після кількагодинної атаки жителів Кривого Рогу попередили про можливість серйозних відключень світла.