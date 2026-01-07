Жителів Кривого Рогу попередили про можливість серйозних відключень світла

У Кривому Розі можуть початися серйозні аварійні відключення світла після російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram .

За його словами, всю критичну інфраструктуру, яка може працювати від генераторів, постараються живити. Також у місті працюють усі "пункти незламності".

"Можливі серйозні аварійні відключення електроенергії. Про всяк випадок наберіть воду і зарядіть гаджети, будь ласка", - написав Вілкул.

Атака на Кривий Ріг

Нагадаємо, вчора, 6 січня, російські окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Кривому Розі. Для атаки вони використовували балістику.

Про який саме об'єкт ідеться - місцева влада не уточнювала. Унаслідок такої атаки ніхто не постраждав.

Уже сьогодні, 7 січня, росіяни масовано атакували Кривий Ріг дронами. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про те, що відомо про вісьмох поранених. Двоє людей перебувають у важкому стані.

Пізніше він уточнив, що атака була комбінована - ворог використовував не тільки дрони, а й ракети. Він не розкрив інформацію про те, які саме об'єкти атакували окупанти.

Станом на 19:51 у місті тривали пожежі. Співробітники ДСНС проводили рятувальну операцію.

Вілкул розповів, що в місті були проблеми з водопостачанням і теплопостачанням - відключилася система.