Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших стремительно растет
В Кривом Роге от ракетной атаки пострадали по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко.
По словам чиновника, количество пострадавших в результате ракетного удара в Кривом Роге постоянно увеличивается.
Среди пострадавших девять человек были госпитализированы, среди них двое детей: 7-летний и 16-летний парни. Один мужчина, госпитализированный ранее, которому оторвало взрывом ногу, крайне тяжелый - он в операционной.
В городе повреждены около 15 многоквартирных домов и автомобили, находившиеся вблизи мест поражения.
Спасательные и медицинские службы работают на местах для оказания помощи пострадавшим и локализации последствий атаки.
Сейчас продолжаются обследования поврежденных зданий и территорий, чтобы оценить полный масштаб разрушений и обеспечить безопасность местных жителей.
Отметим, что на удар баллистикой и "Шахедами" отреагировал и городской голова Александр Вилкул.
"Конченные твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома. Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем. Конченные твари...", - написал он.
Последние удары по Кривому Рогу
Российские оккупанты уже несколько дней подряд атакуют Кривой Рог. В частности, 6 января враг ударил по городу баллистическими ракетами. Целью был инфраструктурный объект, никто не пострадал.
А вот 7 января 2026 года Кривой Рог подвергся самой массированной с начала полномасштабной войны атаке российских ударных беспилотников. В течение дня и вечера в городе прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более 10 часов.
Повреждения получили два частных предприятия, а в Криворожском районе зафиксировали разрушения объектов инфраструктуры.
После многочасовой атаки жителей Кривого Рога предупредили о возможности серьезных отключений света.