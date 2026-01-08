Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших стремительно растет

В Кривом Роге от ракетной атаки пострадали по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко .

По словам чиновника, количество пострадавших в результате ракетного удара в Кривом Роге постоянно увеличивается.

Среди пострадавших девять человек были госпитализированы, среди них двое детей: 7-летний и 16-летний парни. Один мужчина, госпитализированный ранее, которому оторвало взрывом ногу, крайне тяжелый - он в операционной.

В городе повреждены около 15 многоквартирных домов и автомобили, находившиеся вблизи мест поражения.

Спасательные и медицинские службы работают на местах для оказания помощи пострадавшим и локализации последствий атаки.

Сейчас продолжаются обследования поврежденных зданий и территорий, чтобы оценить полный масштаб разрушений и обеспечить безопасность местных жителей.

Отметим, что на удар баллистикой и "Шахедами" отреагировал и городской голова Александр Вилкул.

"Конченные твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома. Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем. Конченные твари...", - написал он.