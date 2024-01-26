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Ракетний удар по Києву 23 січня: в лікарні помер один з постраждалих

Київ, П'ятниця 26 січня 2024 20:46
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Ракетний удар по Києву 23 січня: в лікарні помер один з постраждалих Фото: наслідки російського ракетного удару по Києву 23 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в лікарні сьогодні, 26 січня, помер один з постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу, що відбувся раніше у вівторок. Чоловік тоді отримав важкі травми внаслідок "прильоту" по стадіону "Локомотив", і був у комі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ФК "Локомотив".

"Трагічна звістка надійшла сьогодні ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по Локомотиву 23 січня, нажаль загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, у комі", - йдеться в повідомленні.

За словами знайомих чоловіка, він був колишнім спортсменом з пауерліфтингу.

"Він разом з родиною був постійним відвідувачем Локомотиву і поціновувачем футболу", - передали в ФК.

Ракетний удар РФ 23 січня

Нагадаємо, у вівторок, 23 січня, російські загарбники масовано атакували Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград. Як повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, удар по Києву був комбінований.

Загалом російські терористи запустили для удару по українській столиці близько 20 ракет - всі ворожі цілі було збито силами ППО ЗСУ.

За даними столичної влади, внаслідок російської ракетної атаки у місті постраждали 18 людей. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. До сьогоднішнього вечора з інформацією про смерть Михайла Донського, повідомлень про загиблих внаслідок ворожого обстрілу в Києві не надходило.

В результаті ворожої ракетної атаки у Києві тоді постраждали об'єкти інфраструктури. Одним із них є відомий стадіон "Локомотив". Раніше проект РБК-Україна Styler розповідав, що відомо про стадіон та який вигляд він має після ракетного удару.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ по Україні 23 січня - у матеріалі РБК-Україна.

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