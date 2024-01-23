Комбінований удар: Київ був атакований балістичними та крилатими ракетами, - КМВА

Російські війська сьогодні вранці нанесли комбінований удар по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім - балістичні.

Про це сказав речник КМВА Михайло Шаманов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на ефір телемарафону.

"Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Тобто спочатку були запущені крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. А потім, імовірно, була балістика. Скоріш за все, це були "Іскандери", - сказав він.

Шаманов зазначив, що кількість і точний вид ракет нададуть Повітряні сили.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російські війська вранці 23 січня нанесли ракетний удар по Україні. У Києві спалахнули авто та почалась пожежа у будинку.

Як повідомив мер Віталій Кличко, наразі відомо про 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

Крім того, у Харкові внаслідок російського обстрілу зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній з частин Київського району міста.