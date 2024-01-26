Ракетный удар по Киеву 23 января: в больнице умер один из пострадавших

В Киеве в больнице сегодня, 26 января, умер один из пострадавших в результате российских ракетных обстрелов, произошедших ранее во вторник. Мужчина тогда получил тяжелые травмы в результате "прилета" по стадиону "Локомотив", и был в коме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу ФК "Локомотив".

"Трагическое известие поступило сегодня вечером. В результате террористического российского ракетного удара по Локомотиву 23 января, к сожалению, погиб один из пострадавших, Михаил Донской, находившийся в тяжелом состоянии, в коме", - говорится в сообщении.

По словам знакомых мужчины, он был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу.

"Он вместе с семьей был постоянным посетителем Локомотива и любителем футбола", - передали в ФК.

Ракетный удар РФ 23 января

Напомним, во вторник, 23 января, российские захватчики массированно атаковали Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград. Как сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинированный.

В общей сложности российские террористы запустили для удара по украинской столице около 20 ракет - все вражеские цели были сбиты силами ПВО ВСУ.

По данным столичных властей, в результате российской ракетной атаки в городе пострадали 18 человек. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. До сегодняшнего вечера с информацией о смерти Михаила Донского, сообщений о погибших вследствие вражеского обстрела в Киеве не поступало.

В результате вражеской ракетной атаки в Киеве тогда пострадали объекты инфраструктуры. Одним из них является стадион "Локомотив". Ранее проект РБК-Украина Styler рассказывал, что известно о стадионе и как выглядит он после ракетного удара.

Подробнее о последствиях ракетной атаки РФ по Украине 23 января - в материале РБК-Украина.