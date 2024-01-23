Росія запустила ракети. По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

О 6:02 Повітряні сили повідомили, що перша група ракет летить над Сумською областю в напрямку Полтавської.

Також повідомляється про зліт бомбардувальників Ту-22.

"Попередньо в повітряному просторі РФ 2 Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2 Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область)", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 6:33

Перша група ракет заходить в повітряний простір Вінниччини, курс західний.

Друга група на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.

Ракети рухаються по межі Київської та Черкаської областей.

Мапа: alerts.in.ua

Обстріли 22-23 січня

Ввечері у понеділок, 22 січня, Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів типу Shahed.

Також військові агресора обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Загинув чоловік.

Крім того, в ніч на 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.

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