Росія запустила ракети. По всій Україні оголошено повітряну тривогу
На всій території України оголошено повітряну тривогу. Російська стратегічна авіація запустила крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.
О 6:02 Повітряні сили повідомили, що перша група ракет летить над Сумською областю в напрямку Полтавської.
Також повідомляється про зліт бомбардувальників Ту-22.
"Попередньо в повітряному просторі РФ 2 Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2 Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область)", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 6:33
Перша група ракет заходить в повітряний простір Вінниччини, курс західний.
Друга група на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.
Ракети рухаються по межі Київської та Черкаської областей.
Мапа: alerts.in.ua
Обстріли 22-23 січня
Ввечері у понеділок, 22 січня, Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів типу Shahed.
Також військові агресора обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Загинув чоловік.
Крім того, в ніч на 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.
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