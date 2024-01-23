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Росія запустила ракети. По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Вівторок 23 січня 2024 05:31
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Росія запустила ракети. По всій Україні оголошено повітряну тривогу Фото: Україною шириться повітряні тривоги через ризик запуску ворожих ракет (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На всій території України оголошено повітряну тривогу. Російська стратегічна авіація запустила крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

О 6:02 Повітряні сили повідомили, що перша група ракет летить над Сумською областю в напрямку Полтавської.

Також повідомляється про зліт бомбардувальників Ту-22.

"Попередньо в повітряному просторі РФ 2 Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2 Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область)", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 6:33

Перша група ракет заходить в повітряний простір Вінниччини, курс західний.

Друга група на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.

Ракети рухаються по межі Київської та Черкаської областей.

Росія запустила ракети. По всій Україні оголошено повітряну тривогуМапа: alerts.in.ua

Обстріли 22-23 січня

Ввечері у понеділок, 22 січня, Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів типу Shahed.

Також військові агресора обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Загинув чоловік.

Крім того, в ніч на 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.

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