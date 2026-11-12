Мерц може провести розмову з Путіним після переговорів в Абу-Дабі
Після переговорів в Абу-Дабі можлива розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з російським диктатором Володимиром Путіним. У Берліні заявили, що в ОАЕ вдалося досягти порозуміння щодо основних засад врегулювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit, яке цитує речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса.
"Ми досягли в Абу-Дабі розуміння щодо основних засад. Тепер це розуміння передають і президенту Росії, і на цій основі можуть розвиватися розмови", - заявив Корнеліус.
У Кремлі через ТАСС повідомили, що Путін відкритий до контактів з ЄС і з Мерцом. Сам канцлер раніше заявляв, що не відмовиться від зустрічі, якщо Путін приїде на саміт G20 у Маямі в грудні.
За словами Корнеліуса, європейські країни разом зі США та Україною погодили чотири принципи подальших переговорів про завершення війни. Зокрема, спершу треба домовитися про мир в Україні, і лише потім обговорювати європейську та трансатлантичну безпеку. Будь-яка домовленість можлива лише за згоди всіх союзників по НАТО.
Водночас із Росією ці принципи не погоджували.
Попри домовленість про обмін, головних питань сторони не вирішили. За даними джерел РБК-Україна, на другий день Росія відмовилася обговорювати припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі.
Тепер посланці Трампа Віткофф і Кушнер мають зустрітися з Путіним у Москві, а потім із Зеленським у Дубліні. Сам Зеленський закликав Європу визначитися з представником на переговорах до кінця листопада.