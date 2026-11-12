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Мерц може провести розмову з Путіним після переговорів в Абу-Дабі

06:33 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Мерц може провести розмову з Путіним після переговорів в Абу-Дабі Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Після переговорів в Абу-Дабі можлива розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з російським диктатором Володимиром Путіним. У Берліні заявили, що в ОАЕ вдалося досягти порозуміння щодо основних засад врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit, яке цитує речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса.

"Ми досягли в Абу-Дабі розуміння щодо основних засад. Тепер це розуміння передають і президенту Росії, і на цій основі можуть розвиватися розмови", - заявив Корнеліус.

У Кремлі через ТАСС повідомили, що Путін відкритий до контактів з ЄС і з Мерцом. Сам канцлер раніше заявляв, що не відмовиться від зустрічі, якщо Путін приїде на саміт G20 у Маямі в грудні.

За словами Корнеліуса, європейські країни разом зі США та Україною погодили чотири принципи подальших переговорів про завершення війни. Зокрема, спершу треба домовитися про мир в Україні, і лише потім обговорювати європейську та трансатлантичну безпеку. Будь-яка домовленість можлива лише за згоди всіх союзників по НАТО.

Водночас із Росією ці принципи не погоджували.

Попри домовленість про обмін, головних питань сторони не вирішили. За даними джерел РБК-Україна, на другий день Росія відмовилася обговорювати припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Тепер посланці Трампа Віткофф і Кушнер мають зустрітися з Путіним у Москві, а потім із Зеленським у Дубліні. Сам Зеленський закликав Європу визначитися з представником на переговорах до кінця листопада.

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Володимир Путін Російська Федерація Фрідріх Мерц Мирні переговори
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