Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих стрімко зростає

У Харкові після балістичного удару по житловому багатоповерховому будинку різко зросла кількість постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Так, за останніми даними від очільника міста, відомо про 30-х поранених внаслідок удару по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова.

"На дану хвилину відомо про 30-х поранених", - написав Ігор Терехов.

Водночас керівник ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 25 поранених. За даними обладміністрації, 19 людей дістали поранень, ще шість, серед яких шестимісячний хлопчик, мали гостру реакцію на стрес.

Що відомо про удар балістикою по Харкову

2 січня о 14:30 Харків двічі сколихнули потужні вибухи. При цьому повітряна тривога розпочалась практично в ту саму хвилину, тому люди не знали про небезпеку.

На момент першого повідомлення мер Ігор Терехов повідомляв про значні руйнування та 12 постраждалих. Однак, рятувальна операція триває вже майже 3 години, тому кількість тих, кому необхідна допомога після удару, постійно збільшується.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці та лікарі екстреної медичної допомоги, які надають допомогу потерпілим.

Серед поранених після вибухів у Харкові є люди у тяжкому та середньому стані, повідомляє директор Центру екстреної меддопомоги області Забашта. За його словами, постраждалі мають уламкові поранення та переломи кінцівок.

Як раніше повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є інформація, що під завалами перебувають люди.

До речі, Україна розраховує, що країни, які повірили російській фейковій інформації про нібито "атаку" на резиденцію Путіна, дадуть також рішучу оцінку удару по Харкову. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

При цьому російські пропагандисти вже поширюють заяви, що ракетний удар по житловому будинку в Харкові нібито був "провокацією України".