Ракетний обстріл України: в Байдена розповіли чи дозволять бити по аеродромах РФ

"США не змінюють своєї позиції. Кілька тижнів тому президент Джо Байден дозволив використовувати американську зброю для ураження цілей на території РФ в районі державного кордону", - сказав він.

Водночас Кірбі не дав чіткої відповіді на запитання журналіста, чи можуть США дозволити Повітряним силам ЗСУ завдавати удари по військових аеродромах вглибині Росії, на яких базується ворожа стратегічна авіація.