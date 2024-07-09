Ракетный обстрел Украины: у Байдена рассказали позволят ли бить по аэродромам РФ

Соединенные Штаты не будут отменять разрешение Украине наносить удары по территории России в районе государственной границы.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.
"США не меняют своей позиции. Несколько недель назад президент Джо Байден разрешил использовать американское оружие для поражения целей на территории РФ в районе государственной границы", - сказал он.
В то же время Кирби не дал четкого ответа на вопрос журналиста, могут ли США позволить Воздушным силам ВСУ наносить удары по военным аэродромам в глубине России, на которых базируется вражеская стратегическая авиация.
Журналисты также спросили координатора, может ли такая атака россиян быть сигналом накануне саммита НАТО в Вашингтоне.
Он не смог подтвердить эту версию, но анонсировал реакцию США.
"Вы увидите в течение этой недели очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину", - ответил Кирби.
Утром в понедельник, 8 июля, Россия нанесла по Украине масштабный ракетный удар. В целом агрессор выпустил 40 ракет различного типа одновременно с нескольких направлений. Атаке подверглись Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.
В частности, в Киеве одна из ракет Х-101 полностью разрушила корпус детской больницы "Охматдет". В результате обстрела больницы ранения получили более 50 человек, в основном врачи. По последним данным, в результате атаки в столице погибли 27 человек, среди них двое детей, пострадали 82.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со временем ВСУ получат разрешение на удары оружием западных партнеров по бомбардировщикам на российских аэродромах.
В Институте изучения войны (ISW) отметили, что страны Запада должны позволить Украине атаковать западным оружием по военным объектам на территории России. Это может сорвать масштабные наступательные операции агрессора.
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