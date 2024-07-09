Ракетный обстрел Украины: у Байдена рассказали позволят ли бить по аэродромам РФ

"США не меняют своей позиции. Несколько недель назад президент Джо Байден разрешил использовать американское оружие для поражения целей на территории РФ в районе государственной границы", - сказал он.

В то же время Кирби не дал четкого ответа на вопрос журналиста, могут ли США позволить Воздушным силам ВСУ наносить удары по военным аэродромам в глубине России, на которых базируется вражеская стратегическая авиация.

Журналисты также спросили координатора, может ли такая атака россиян быть сигналом накануне саммита НАТО в Вашингтоне.

Он не смог подтвердить эту версию, но анонсировал реакцию США.

"Вы увидите в течение этой недели очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину", - ответил Кирби.