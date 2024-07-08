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ЗСУ можуть зірвати ворожі наступи ударами західною зброєю по території РФ, - ISW

Понеділок 08 липня 2024 04:44
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ЗСУ можуть зірвати ворожі наступи ударами західною зброєю по території РФ, - ISW Фото: країни Заходу мають дозволити ЗСУ бити по території РФ усіма видами зброї (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Країни Заходу повинні дозволити Збройним Силам України бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Це дозволить зірвати масштабні наступальні операції агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що згідно з супутниковими знімками, наприкінці червня 2024 року Повітряні сили Збройних сил України, ймовірно із західної зброї, завдали успішного удару по командному пункту російського полку в Бєлгородській області.

У звіті нагадали, що 23 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удар по командному пункту невстановленого російського мотострілецького полку в Нехотіївці Бєлгородської області. Розташування командного пункту біля лінії фронту на півночі Харківської області дозволяє припустити, що він був задіяний у російських наступальних операціях на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри удару вказують, що командний пункт розташовувався менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. Отримані 1 квітня та 28 червня супутникові знімки, демонструють істотні пошкодження будівлі, в якій розташовувався командний пункт. В ISW припустили, що Сили оборони України використали високоточну бомбу французького виробництва Armement Air-Sol Modulaire Hammer (скор. AASM, A2SM або HAMMER).

Аналітики Інституту зазначають, що удар по Нехотіївці демонструє здатність ЗСУ успішно атакувати військові об'єкти на території Росії з використанням наданої Заходом зброї, щоб послабити здатність Збройних сил агресора проводити наступальні операції в Україні.

"Це підтверджує той факт, що Україна може зірвати російські наступальні операції, якщо країни Заходу продовжать скасовувати обмеження на використання ЗСУ своїх озброєнь для ударів по військових об'єктах в Росії. Україна повинна мати можливість використовувати надану Заходом зброю, зокрема ракети ATACMS, для нанесення ударів по російських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу РФ, щоб суттєво підірвати ворожі операції в широкому масштабі", - йдеться у звіті ISW.

Обстріли території Росії

За останні кілька місяців у різних областях Росії майже щоночі відбуваються масштабні вибухи та пожежі. Українські спецпризначенці та військові атакують територію агресора ударними дронами. Так, за цей період були виведені з ладу понад 30 нафтопереробних заводів і нафтобаз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ обурюється ударами по російській енергетичній інфраструктурі та закликав зробити так, щоб Росія не била по енергетиці України.

У червні США дозволили ЗСУ бити по території Росії з американської зброї, але заборонила використовувати балістичні ракети ATACMS. Крім того, Силам оборони дозволили атакувати РФ лише біля україно-російського кордону в Харківській області та на обмеженій відстані.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна з часом отримає дозвіл на удари зброєю західних партнерів по російських бомбардувальниках.

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