ЗСУ можуть зірвати ворожі наступи ударами західною зброєю по території РФ, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що згідно з супутниковими знімками, наприкінці червня 2024 року Повітряні сили Збройних сил України, ймовірно із західної зброї, завдали успішного удару по командному пункту російського полку в Бєлгородській області.

У звіті нагадали, що 23 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удар по командному пункту невстановленого російського мотострілецького полку в Нехотіївці Бєлгородської області. Розташування командного пункту біля лінії фронту на півночі Харківської області дозволяє припустити, що він був задіяний у російських наступальних операціях на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри удару вказують, що командний пункт розташовувався менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. Отримані 1 квітня та 28 червня супутникові знімки, демонструють істотні пошкодження будівлі, в якій розташовувався командний пункт. В ISW припустили, що Сили оборони України використали високоточну бомбу французького виробництва Armement Air-Sol Modulaire Hammer (скор. AASM, A2SM або HAMMER).

Аналітики Інституту зазначають, що удар по Нехотіївці демонструє здатність ЗСУ успішно атакувати військові об'єкти на території Росії з використанням наданої Заходом зброї, щоб послабити здатність Збройних сил агресора проводити наступальні операції в Україні.

"Це підтверджує той факт, що Україна може зірвати російські наступальні операції, якщо країни Заходу продовжать скасовувати обмеження на використання ЗСУ своїх озброєнь для ударів по військових об'єктах в Росії. Україна повинна мати можливість використовувати надану Заходом зброю, зокрема ракети ATACMS, для нанесення ударів по російських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу РФ, щоб суттєво підірвати ворожі операції в широкому масштабі", - йдеться у звіті ISW.