У Києві 22 загиблих через обстріл, серед них - двоє дітей, - КМВА

У Києві станом на зараз відомо про 22 загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів. Серед них є двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Він також додав, що відомо про 82 постраждалих від російського обстрілу столиці.

"В результаті ракетного удару в столиці вже 22 загиблих, з них двоє дітей", - написав Попко.

Удар по Києву

Зазначимо, росіяни сьогодні вранці вдарили ракетами по Києву. У столиці лунали гучні вибухи.

Після цього стало відомо, що одна з ракет влучила по дитячій лікарні "Охматдит". Там відомо про кількох загиблих та близько 16 поранених.

На місці події, як повідомили джерела РБК-Україна, затримали підозрілого чоловіка. Правоохоронці перевірять, чи він може бути навідником.

Більш детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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