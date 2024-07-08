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Ляшко розповів про наслідки обстрілу "Охматдиту": понад 50 поранених

Київ, Понеділок 08 липня 2024 20:47
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Ляшко розповів про наслідки обстрілу "Охматдиту": понад 50 поранених Фото: Віктор Ляшко, голова МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Віталій Носач

В результаті російського ракетного удару по "Охматдиту" відомо про понад 50 поранених. Більшість із них - лікарі.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив на брифінгу під "Охматдитом".

Загинула лікар

Він розповів, що лікарка Світлана Лук'янчук, яка загинула під час ракетного удару, допомагала евакуювати пацієнтів. Її зачепило вибуховою хвилею.

Кількість постраждалих

За словами Ляшка, медпрацівники під час цієї атаки змогли зробити все, щоб кількість жертв була меншою.

"Ми маємо понад 50 поранених. З них двох медпрацівників важко поранено. Понад 40 медпрацівників отримали поранення різного ступеня. Також ми маємо поранених серед пацієнтів, зараз ми чітко знаємо про семеро поранених дітей. Їхнім життям нічого не загрожує", - заявив міністр.

Евакуація

Ляшко зазначив, що основною метою була евакуація пацієнтів, які перебувають на апаратах життєзабезпечення і не можуть функціонувати без допомоги.

"Ми евакуювали понад 600 пацієнтів. З них понад 100 - до інших закладів охорони здоров'я, у тому числі до реанімаційних відділень, відділень, де проводиться онкогематологія", - додав глава МОЗ.

При цьому, за його словами, команда "Охматдиту" роз'їхалася по лікарнях, щоб надавати медичну допомогу. Евакуювати пацієнтів за кордон потреби немає.

Ляшко наголосив, що зараз оцінюють збитки внаслідок російської атаки. І від завтра планується запустити перший корпус лікарні, який є основним.

Унікальна лабораторія

Глава МОЗ спростував інформацію про те, що внаслідок обстрілу було зруйновано єдину в Україні лабораторію діагностики онкогематологічних хвороб. Вона відключена від мережі та зараз обговорюється питання її перезапуску на базі інших лабораторій.

Розбір завалів

При цьому, як зазначив на цьому ж брифінгу Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, під завалами можуть бути двоє дорослих.

Глава МВС додав, що під час атаки усі діти в корпусі діалізу перебували в укритті, як і в інших корпусах. Загалом у Києві загинули 25 людей.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 липня, направили свою ракету на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Внаслідок такої атаки ворога є двоє загиблих та постраждалі.

Більш детально про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

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