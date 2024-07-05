Кулеба про дозвіл ЗСУ знищувати бомбардувальники РФ західною зброєю: рішення готуються

Україна з часом все ж отримає дозвіл на завдання ударів зброєю, наданою західними партнерами, по російських бомбардувальниках. Це дозволить уражати ворожі літаки на аеродромах на території країни-агресора, й унеможливлювати атаки КАБами по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю ELTA Zoom .

Чиновник зазначив, що для зміни тенденції на фронті і в ситуації з авіаударами окупантів по території України є "багато компонентів і багато рішень, які необхідно прийняти".

"Деякі з них залежать від нас, і ми приймаємо ці рішення. Деякі рішення приймаються нашими партнерами, і вони також схильні розуміти, що ці рішення потрібно приймати", - сказав він.

Перш за все, Кулеба висловився щодо дозволу на використання західної зброї за межами кордону України проти російських військових об'єктів.

"Але якщо мені довелося назвати два головних рішення, які необхідно прийняти, щоб переломити тенденцію, про яку ви згадуєте, я б назвав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Це справжня болюча точка наших Сухопутних військ", - наголосив глава МЗС.

За його словами, основною причиною успіху російських окупантів українська сторона вважає "просто нескінченну кількість керованих бомб, які скидають на наші наземні сили".

"Вони масово руйнують і вбивають, а іноді просто зрівнюють позиції з землею і вже нічого захищати", - пояснив Кулеба.

Крім того, міністр відзначив важливість достатньої кількості артилерійських снарядів, та потребу швидше їх доставляти українським захисникам.

"Що стосується рішень, які дозволять знищити російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Отже, ми над цим працюємо. Я впевнений, що ці рішення будуть прийняті", - висловився Кулеба і додав, що це "лише питання часу".

"Бо загроза від цих бомбардувальників незмірно велика. Ми не можемо перехопити керовану бомбу просто в повітрі. Отже, єдиний спосіб уникнути цього - знищити бомбардувальник. Ми можемо зробити це, вражаючи літаки на аеродромах або збиваючи літаки в повітрі", - розповів він.

Відтак, резюмував Кулеба, Україні потрібні ракети великої дальності, щоб "долетіти до аеродромів, або достатня кількість систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоб ці літаки можна було розстрілювати з повітря".

"Рано чи пізно це станеться. Ми просимо партнерів, щоб це сталося швидше, ніж пізніше", - додав чиновник.

Удари по території РФ

Нагадаємо, з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України Сили оборони не могли застосовувати надану західними країнами зброю для ударів по території країни-агресора. Проте після нового наступу загарбників у Харківській області у травні Київ активізував заклики до США та країн Заходу надати таке право ЗСУ.

Лише наприкінці травня, після того, як дозвіл на удари по РФ підтримала ціла низка країн НАТО, в Білому дому дали Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями. США поки що не дозволяють глибокі удари по РФ, але Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.

Додамо, експерти Інституту вивчення війни (ISW) нещодавно розповіли, що Штати дозволили Силам оборони атакувати на території Росії лише ті підрозділи й об'єкти, які готуються завдати удару по території України або позиціях ЗСУ, або вже атакують їх.