Ракетний обстріл Одеси: росіяни запустили дві ракети "Іскандер-К", одну вдалось збити

Як розповіли у Повітряних силах, ворог атакував область двома крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу серйозних пошкоджень зазнало складське приміщення. Також на місці влучання сталась пожежа.

Згідно з даними Сил оборони "Південь", росіяни запустили по Одеській області, ймовірно, ракети "Іскандер-К".

Національна поліція тим часом поділилась фотографіями з місця влучання.

Фото: росіяни запустили дві ракети "Іскандер-К" по Одеській області, одну ракету вдалось збити (t.me/UA_National_Police)

Обстріл Одеси 24 червня

Як й згадувалось вище, сьогодні терористи обстріляли Одесу. Близько о 8 ранку в місті пролунав вибух. Пізніше голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер підтвердив інформацію щодо влучання по цивільній інфраструктурі.

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих, а саме: