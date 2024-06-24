Ракетный обстрел Одессы: россияне запустили две ракеты "Искандер-К", одну удалось сбить

Сегодня утром, 24 июня, российские террористы запустили по Одесской области две крылатые ракеты "Искандер-К". Одну из них удалось сбить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Как рассказали в Воздушных силах, враг атаковал область двумя крылатыми ракетами. В результате обстрела серьезных повреждений получило складское помещение. Также на месте попадания произошел пожар.
Согласно данным Сил обороны "Юг", россияне запустили по Одесской области, вероятно, ракеты "Искандер-К".
Национальная полиция в это время поделилась фотографиями с места попадания.
Фото: россияне запустили две ракеты "Искандер-К" по Одесской области, одну ракету удалось сбить (t.me/UA_National_Police)
Как уже упоминалось выше, сегодня террористы обстреляли Одессу. Около 8 утра в городе раздался взрыв. Позже глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер подтвердил информацию о попадании по гражданской инфраструктуре.
По состоянию на данный момент известно о трех пострадавших, а именно:
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