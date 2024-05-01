Ракетний обстріл Одеси: росіяни пошкодили будівлю представництва омбудсмена

Російські терористи, під час обстрілу Одеси, пошкодили Представництво уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм. Проте для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, нам потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу", - додає Лубінець.

Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)

Звернутись до Представництва уповноваженого Верховної ради з прав людини можна за телефоном +380973460828.

Лубінець відзначив, що одеське Представництво стало четвертим, що зазнало руйнувань з боку російських терористів від початку війни.

Нічний ракетний удар по Одесі

У ніч на 1 травня російські терористи атакували Одесу. Під час обстрілу в місті пролунала низка вибухів. Пізніше міський голова Олег Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілу було відомо про трьох загиблих, а також трьох поранених. Також він додав, що в Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури.

Як розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш, терористи застосували проти Одеси три балістичні ракети "Іскандер-М".