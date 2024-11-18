Збита ракета упала в житловий сектор. Повітряні сили розповіли деталі удару РФ по Одесі

Удар було завдано близько о 11:57.

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - пишуть Повітряні сили.

Зокрема о 11:45 на підльотів до міста було збито ворожий безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Орлан-10". Терористи запустили його ймовірно для здійснення повітряної розвідки.

Фото: наслідки обстрілу Одеси (t.me/dsns_telegram)

"Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів - терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення", - додають Повітряні сили.

Як розповідає Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області, внаслідок обстрілу:

горіли кілька десятків автомобілів;

пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету, 2 адмінбудівлі;

існувала загроза розповсюдження вогню на житлові будинки.

"Рятувальники та добровольці ліквідували пожежу на загальній площі 500 кв.м. У взаємодії з іншими оперативними службами постраждалим надавалась допомога", - відзначає ДСНС.

Обстріли Одеси

Протягом останніх двох днів російські війська завдають ударів по Одесі, спричиняючи значні руйнування та жертви. 17 листопада противник здійснив масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок цього в Одесі склалася критична ситуація з електропостачанням. Крім того, під час ракетного удару в області загинули двоє працівників енергетичного сектору.

Сьогодні, 18 листопада, російські війська продовжили атаки, націлившись на житлові будинки в Одесі. На цей момент відомо про: