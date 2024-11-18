Збита ракета упала в житловий сектор. Повітряні сили розповіли деталі удару РФ по Одесі

Росіяни атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М". Снаряд було збито протиповітряною обороною (ППО) внаслідок чого він упав на житловий сектор Приморського району міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Удар було завдано близько о 11:57.
"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - пишуть Повітряні сили.
Зокрема о 11:45 на підльотів до міста було збито ворожий безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Орлан-10". Терористи запустили його ймовірно для здійснення повітряної розвідки.
Фото: наслідки обстрілу Одеси (t.me/dsns_telegram)
"Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів - терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення", - додають Повітряні сили.
Як розповідає Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області, внаслідок обстрілу:
"Рятувальники та добровольці ліквідували пожежу на загальній площі 500 кв.м. У взаємодії з іншими оперативними службами постраждалим надавалась допомога", - відзначає ДСНС.
Протягом останніх двох днів російські війська завдають ударів по Одесі, спричиняючи значні руйнування та жертви. 17 листопада противник здійснив масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок цього в Одесі склалася критична ситуація з електропостачанням. Крім того, під час ракетного удару в області загинули двоє працівників енергетичного сектору.
Сьогодні, 18 листопада, російські війська продовжили атаки, націлившись на житлові будинки в Одесі. На цей момент відомо про:
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