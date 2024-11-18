Сбитая ракета упала в жилой сектор. Воздушные силы рассказали детали удара РФ по Одессе

Удар был нанесен около 11:57.

"К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", - пишут Воздушные силы.

В частности в 11:45 на подлете к городу был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орлан-10". Террористы запустили его вероятно для осуществления воздушной разведки.

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/dsns_telegram)

"Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения", - добавляют Воздушные силы.

Как рассказывает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Одесской области, в результате обстрела:

горели несколько десятков автомобилей;

повреждены 3 многоквартирных дома, здание университета, 2 админздания;

существовала угроза распространения огня на жилые дома.

"Спасатели и добровольцы ликвидировали пожар на общей площади 500 кв.м. Во взаимодействии с другими оперативными службами пострадавшим оказывалась помощь", - отмечает ГСЧС.

Обстрелы Одессы

В течение последних двух дней российские войска наносят удары по Одессе, вызывая значительные разрушения и жертвы. 17 ноября противник совершил масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате в Одессе сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Кроме того, во время ракетного удара в области погибли двое работников энергетического сектора.

Сегодня, 18 ноября, российские войска продолжили атаки, нацелившись на жилые дома в Одессе. На данный момент известно о: