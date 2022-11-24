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Ракетний обстріл Київської області: загинула ще одна людина

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 21:19
Ракетний обстріл Київської області: загинула ще одна людина Фото: Ракетний обстріл Київської області (brovary net ua)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок ракетного удару Росії по Київській області загинула вже сьома людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Внаслідок вчорашнього обстрілу, станом на зараз, у реанімації померла сьома людина. Світла пам’ять загиблим", - йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електрику в області. Близько ста бригад працюють цілодобово. Без електрики залишається 70% мешканців Київської області.

"Користуйтеся "Пунктами Незламності". Там можна зарядити телефони та погрітися", - додав очільник області.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару Росії по Вишгороду (Київська область) загинуло 6 людей.

Вчора повідомлялось, що внаслідок російських ракетних ударів по Україні 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.

Докладніше про наслідки сьогоднішніх ударів читайте у матеріалі - "Міста без світла і без води: що відбувається в Україні після ракетних обстрілів".

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