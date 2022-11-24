Ракетний обстріл Вишгорода: кількість жертв збільшилась

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

"Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати", - додав очільник поліції.

Поліцейський повідомив, що внаслідок ракетної атаки РФ було вбито 6 осіб. Ще 30 людей постраждали, розбиті багатоповерхівки та зламані долі.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що внаслідок російських ракетних ударів по Україні 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.

Докладніше про наслідки сьогоднішніх ударів читайте у матеріалі - "Міста без світла і без води: що відбувається в Україні після ракетних обстрілів".

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