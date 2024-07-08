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Ракетний обстріл Києва: кількість загиблих зросла до 15

Фото: наслідки обстрілу Києва (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 липня, станом на 14:00, відомо про 15 загиблих внаслідок ранкового масованого обстрілу російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Станом на 14:00, внаслідок атаки по Києву, відомо про: 

  • 15 загиблих; 
  • 37 постраждалих. 

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 15. Також станом на 14:00 відомо про 37 постраждалих.

Обстріл Києва 

Під час ранкового обстрілу терористи застосували проти України більше 40 ракет різних типів. Ворог атакував Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Під час обстрілу Києва були зафіксовані руйнування в 7 районах столиці. Зокрема ворог ударив по: 

Також під час повторного удару була пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру в Дніпровському районі. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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