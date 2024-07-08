Ракетный обстрел Киева: количество погибших возросло до 15

По состоянию на 14:00, в результате атаки по Киеву, известно о:

15 погибших;

37 пострадавших.

Количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 15. Также по состоянию на 14:00 известно о 37 пострадавших.

Обстрел Киева

Во время утреннего обстрела террористы применили против Украины более 40 ракет разных типов. Враг атаковал Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В ходе обстрела Киева были зафиксированы разрушения в 7 районах столицы. В частности враг ударил по:

Также при повторном ударе было повреждено многоэтажное здание медцентра в Днепровском районе.