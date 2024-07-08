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Повторний обстріл Києва. У Дніпровському районі через падіння уламків четверо загиблих

Понеділок 08 липня 2024 14:27
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Повторний обстріл Києва. У Дніпровському районі через падіння уламків четверо загиблих Фото: наслідки обстрілу медцентру (t.me/VA_Kyiv/6759)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі була пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру. Відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Внаслідок удару відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 3 постраждалих.

"Часткова руйнація будівлі. Триває розбір завалів та пошук людей", - пише КМВА.

Повторний обстріл Києва. У Дніпровському районі через падіння уламків четверо загиблих

Фото: наслідки обстрілу медцентру (t.me/VA_Kyiv/6759)

Масований обстріл Києва

Під час ранкового обстрілу терористи запустили проти України більше 40 ракет різних типів. Під удари потрапили Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві руйнування були зафіксовані у семи районах столиці. Також ворог ударив по житловому будинку Шевченківського району й дитячій лікарні "Охматдит".

Близько о 13:05, після оголошення чергової тривогу, у Києві пролунали знову вибухи.

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