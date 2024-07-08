Повторний обстріл Києва. У Дніпровському районі через падіння уламків четверо загиблих

Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі була пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру. Відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).