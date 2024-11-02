Ракетний обстріл Харкова: кількість поранених знову зросла, розбір завалів завершено

Надзвичайники розповіли, що кількість жертв вчорашнього російського обстрілу Харкова лишилася такою самою - загинула одна людина.

У ДСНС зазначили, що аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у місті були завершені ще опівночі.

Так, співробітниками Служби, комунальниками та волонтерами було вивезено 200 куб. м будівельного сміття.

Також надзвичайники додали, що на місці події працювали психологи ДСНС, і загалом було надано допомогу 15 людям.

"В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало", - йдеться в заяві Служби.

Також у ДСНС розповіли, що загалом до ліквідації наслідків ворожого влучання по житловому будинку у Харкові були задіяні рятувальники Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, а також комунальні служби та кінологічні розрахунки волонтерських організацій.

Ракетний удар РФ по Харкову 1 листопада

Нагадаємо, вчора у п'ятницю у Харкові пролунали вибухи на тлі повідомлень Повітряних сил про російський ракетний запуск.

Після цього голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що російські окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому приватному будинку у Харкові.

Пізніше глава Нацполіції Іван Виговський розповів, що ворог завдав ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові. Він поінформував, що загинув один поліцейський, і ще 30 осіб - постраждали.

Вже пізно ввечері з'ясувалося, що у Харкові зросла кількість поранених до 40 людей. В МВС поінформували, що для обстрілу міста російські окупанти застосували С-400.