Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові

Ілюстративне фото: у Харкові був приліт у житловий будинок (Getty Images)

Російські окупанти сьогодні, 1 листопада, вдень обстріляли Харків. Був приліт по житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

"Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджено також багатоповерхові будинки", - написав Синєгубов. Він уточнив, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Більш детальних подробиць Синєгубов не розкрив. Оновлено 17:00 Терехов уточнив, що біля місця влучання у багатоповерхівках вибито вікна. Експерти обстежують будинки на можливі інші пошкодження. На місці працюють комунальні служби та волонтери. "Вся необхідна допомога мешканцям будинків поряд з епіцентром вибуху надається і надаватиметься в повному обсязі", - додав він. Міський голова також закликав мешканців Харкова реагувати на повітряні тривоги. Оновлено 17:21 Синєгубов розповів, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по Харкову балістикою, тип уточнюється. Внаслідок прильоту 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес. "Пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків", - додав він.