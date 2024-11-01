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Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові

Харків, П'ятниця 01 листопада 2024 16:26
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Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові Ілюстративне фото: у Харкові був приліт у житловий будинок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 1 листопада, вдень обстріляли Харків. Був приліт по житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

"Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджено також багатоповерхові будинки", - написав Синєгубов.

Він уточнив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Більш детальних подробиць Синєгубов не розкрив.

Оновлено 17:00

Терехов уточнив, що біля місця влучання у багатоповерхівках вибито вікна. Експерти обстежують будинки на можливі інші пошкодження. На місці працюють комунальні служби та волонтери.

"Вся необхідна допомога мешканцям будинків поряд з епіцентром вибуху надається і надаватиметься в повному обсязі", - додав він.

Міський голова також закликав мешканців Харкова реагувати на повітряні тривоги.

Оновлено 17:21

Синєгубов розповів, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по Харкову балістикою, тип уточнюється.

Внаслідок прильоту 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес.

"Пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків", - додав він.

Вибухи у Харкові

Нагадаємо, сьогодні у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили ракету в бік міста.

Окупанти часто б'ють по Харкову, оскільки він знаходиться недалеко від лінії фронту. Для цього ворог використовує свої ракети та авіаційні бомби.

Цього тижня російська авіабомба вже прилітала по багатоповерхівці, внаслідок чого були загиблі і багато постраждалих.

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