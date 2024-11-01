У Харкові пролунали вибухи після пуску російської ракети

У Харкові сьогодні, 1 листопада, вдень місцеві мешканці почули вибухи. Військові фіксували запуск ракети окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram, мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Синєгубов написав, що у місті були вибухи, а також закликав місцевих жителів залишатися в укриттях. У свою чергу Терехов попередив, що можуть бути повторні пуски ракет. До вибухів Повітряні сили писали про пуск лише однієї ракети у бік Харкова.