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Ракетный обстрел Харькова: количество раненых снова возросло, разбор завалов завершен

Фото: последствия российского ракетного удара по Харькову 1 ноября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове увеличилось количество раненых в результате российских ракетных ударов по городу накануне до 46 человек. Аварийно-спасательные работы на местах "прилетов" уже завершены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники рассказали, что количество жертв вчерашнего российского обстрела Харькова осталось прежним - погиб один человек.

В ГСЧС отметили, что аварийно-спасательные работы и разбор завалов в городе были завершены еще в полночь.

Так, сотрудниками Службы, коммунальщиками и волонтерами было вывезено 200 куб. м строительного мусора.

Также чрезвычайники добавили, что на месте происшествия работали психологи ГСЧС, и в общей сложности была оказана помощь 15 людям.

"В результате вражеских ракетных ударов 1 человек погиб, еще 46 человек пострадали", - говорится в заявлении Службы.

 

Также в ГСЧС рассказали, что в целом к ликвидации последствий вражеского попадания по жилому дому в Харькове были задействованы спасатели Харьковского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также коммунальные службы и кинологические расчеты волонтерских организаций.

Ракетный удар РФ по Харькову 1 ноября

Напомним, вчера в пятницу в Харькове раздались взрывы на фоне сообщений Воздушных сил о российском ракетном запуске.

После этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты ударили баллистической ракетой по жилому частному дому в Харькове.

Позже глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что враг нанес ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Он проинформировал, что погиб один полицейский, и еще 30 человек пострадали.

Уже поздно вечером выяснилось, что в Харькове выросло количество раненых до 40 человек. В МВД проинформировали, что для обстрела города российские оккупанты применили С-400.

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Обстрел Харькова