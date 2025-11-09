UA

Ракетна небезпека у Воронежі: мешканців налякали вибухи та спалахи у небі

Ілюстративне фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Мешканці російського Воронежа були налякані спалахами у небі в ніч на 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 3:40 у Воронезькій області була оголошена ракетна небезпека.

Місцевим мешканцям радили сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами, а в разі перебування на вулиці - зайти у найближчу будівлю або укриття.

Згодом місцеві мешканці почали скаржитись на вибухи. Пабліки Воронежа у соцмережах писали про щонайменше три вибухи. 

За кілька хвилин з'явились повідомлення про заграву та яскраві спалахи у небі, які налякали жителів Воронежа. 

Проукраїнський канал "Exilenova+" пише про імовірну атаку на ТЕЦ-1 Воронежа. 

Як писало РБК-Україна, невідомі безпілотники атакували Воронеж у серпні. Спочатку були повідомлення про два вибухи, а згодом стало відомо про понад 10.

Нафтобаза у Воронежі

Перед цим партизанський рух "Атеш" розповідав, що його агенти провели розвідку стратегічної нафтобази РФ у Воронежі. Цей об’єкт є важливим логістичним вузлом для постачання паливно-мастильних матеріалів російським військам, які воюють проти України на Харківському та Сумському напрямках.

Дані про неї було передано Силам оборони.

Виробництво двигунів для "Іскандерів"

Також партизани руху "Атеш" викрили у Воронежі локацію виробника двигунів для "Іскандерів". Повідомляється, що агент руху обстежив територію Конструкторського бюро хімавтоматики (КБХА), яке входить до складу "Роскосмосу" та займається розробкою і виробництвом рідинних ракетних двигунів.

За даними "Атеш", саме на цьому підприємстві виготовляються двигуни для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які активно використовуються проти України.

Окрім того, КБХА разом із Воронезьким механічним заводом становить єдину платформу з виробництва двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет (РС-20, РС-18), зенітних комплексів, а також ракет-носіїв "Союз", "Протон" та інших.

Уся зібрана інформація була передана Силам оборони України.

