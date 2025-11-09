RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Ракетная опасность в Воронеже: жителей напугали взрывы и вспышки в небе

Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Жители российского Воронежа были напуганы вспышками в небе в ночь на 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около 3:40 в Воронежской области была объявлена ракетная опасность.

Местным жителям советовали спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае пребывания на улице - зайти в ближайшее здание или укрытие.

Впоследствии местные жители начали жаловаться на взрывы. Паблики Воронежа в соцсетях писали о как минимум трех взрывах.

Через несколько минут появились сообщения о зареве и ярких вспышках в небе, которые напугали жителей Воронежа.

Проукраинский канал "Exilenova+" пишет о вероятной атаке на ТЭЦ-1 Воронежа.

 

Как писало РБК-Украина, неизвестные беспилотники атаковали Воронеж в августе. Сначала были сообщения о двух взрывах, а впоследствии стало известно о более 10.

Нефтебаза в Воронеже

Перед этим партизанское движение "Атеш" рассказывало, что его агенты провели разведку стратегической нефтебазы РФ в Воронеже. Этот объект является важным логистическим узлом для поставки горюче-смазочных материалов российским войскам, которые воюют против Украины на Харьковском и Сумском направлениях.

Данные о нем были переданы Силам обороны.

Производство двигателей для "Искандеров"

Также партизаны движения "Атеш" разоблачили в Воронеже локацию производителя двигателей для "Искандеров". Сообщается, что агент движения обследовал территорию Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которое входит в состав "Роскосмоса" и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.

По данным "Атеш", именно на этом предприятии изготавливаются двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые активно используются против Украины.

Кроме того, КБХА вместе с Воронежским механическим заводом составляет единую платформу по производству двигателей для межконтинентальных баллистических ракет (РС-20, РС-18), зенитных комплексов, а также ракет-носителей "Союз", "Протон" и других.

Вся собранная информация была передана Силам обороны Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрывы