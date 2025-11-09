Ракетная опасность в Воронеже: жителей напугали взрывы и вспышки в небе

Как писало РБК-Украина, неизвестные беспилотники атаковали Воронеж в августе. Сначала были сообщения о двух взрывах, а впоследствии стало известно о более 10.

Нефтебаза в Воронеже

Перед этим партизанское движение "Атеш" рассказывало, что его агенты провели разведку стратегической нефтебазы РФ в Воронеже. Этот объект является важным логистическим узлом для поставки горюче-смазочных материалов российским войскам, которые воюют против Украины на Харьковском и Сумском направлениях.

Данные о нем были переданы Силам обороны.

Производство двигателей для "Искандеров"

Также партизаны движения "Атеш" разоблачили в Воронеже локацию производителя двигателей для "Искандеров". Сообщается, что агент движения обследовал территорию Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которое входит в состав "Роскосмоса" и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.

По данным "Атеш", именно на этом предприятии изготавливаются двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые активно используются против Украины.

Кроме того, КБХА вместе с Воронежским механическим заводом составляет единую платформу по производству двигателей для межконтинентальных баллистических ракет (РС-20, РС-18), зенитных комплексов, а также ракет-носителей "Союз", "Протон" и других.

Вся собранная информация была передана Силам обороны Украины.