Партизани розвідали нафтобазу РФ у Воронежі, що постачає паливо на два напрямки (фото)

Українські партизани провели розвідку стратегічної нафтобази РФ у Воронежі, яка постачає пальне для ворожої армії на двох напрямках. Дані вже передано Силам оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За словами партизан, їхній агент провів ретельно сплановану розвідку однієї з ключових нафтобаз у місті Воронеж, розташованої в районі "Нафтобаза".

Цей об’єкт є важливим логістичним вузлом для постачання паливно-мастильних матеріалів російським військам, які воюють проти України на Харківському та Сумському напрямках.

"Щодня сотні тонн палива трубопроводом, залізницею та автоколонами надходять з цього об'єкта прямо в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "АТЕШ", агент руху отримав важливу інформацію про розташування резервуарних парків, магістральних труб, графіки прийому й відвантаження пального в нічний час, а також маршрути автоколон і часи пікових заправок.

Усі зібрані дані вже передані Силам оборони України. Вони допоможуть порушити логістику постачання пального та зірвати забезпечення російських військ у критичний момент.

У русі наголошують, що продовжують діяти в глибокому тилу противника та передавати розвідінформацію про найважливіші об’єкти.