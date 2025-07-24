Партизани розвідали нафтобазу РФ у Воронежі, що постачає паливо на два напрямки (фото)
Українські партизани провели розвідку стратегічної нафтобази РФ у Воронежі, яка постачає пальне для ворожої армії на двох напрямках. Дані вже передано Силам оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
За словами партизан, їхній агент провів ретельно сплановану розвідку однієї з ключових нафтобаз у місті Воронеж, розташованої в районі "Нафтобаза".
Цей об’єкт є важливим логістичним вузлом для постачання паливно-мастильних матеріалів російським військам, які воюють проти України на Харківському та Сумському напрямках.
"Щодня сотні тонн палива трубопроводом, залізницею та автоколонами надходять з цього об'єкта прямо в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у "АТЕШ", агент руху отримав важливу інформацію про розташування резервуарних парків, магістральних труб, графіки прийому й відвантаження пального в нічний час, а також маршрути автоколон і часи пікових заправок.
Усі зібрані дані вже передані Силам оборони України. Вони допоможуть порушити логістику постачання пального та зірвати забезпечення російських військ у критичний момент.
У русі наголошують, що продовжують діяти в глибокому тилу противника та передавати розвідінформацію про найважливіші об’єкти.
Операції "АТЕШ"
Останнім часом "АТЕШ" регулярно публікує дані про важливі об’єкти РФ.
Так, раніше партизани провели розвідку російської нафтобази в Смоленській області. Цей НПЗ бере участь у забезпеченні постачання окупантів у прикордонних регіонах РФ.
Також партизани проникли на завод "Красный Октябрь" у Петербурзі. Це підприємство виготовляє двигуни для бойової авіації РФ.
Крім того, агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.
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