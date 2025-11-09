Ракетна небезпека у Воронежі: мешканців налякали вибухи та спалахи у небі

Мешканці російського Воронежа були налякані спалахами у небі в ніч на 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 3:40 у Воронезькій області була оголошена ракетна небезпека. Місцевим мешканцям радили сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами, а в разі перебування на вулиці - зайти у найближчу будівлю або укриття. Згодом місцеві мешканці почали скаржитись на вибухи. Пабліки Воронежа у соцмережах писали про щонайменше три вибухи. За кілька хвилин з'явились повідомлення про заграву та яскраві спалахи у небі, які налякали жителів Воронежа. Проукраїнський канал "Exilenova+" пише про імовірну атаку на ТЕЦ-1 Воронежа.