Ракетная опасность в Воронеже: жителей напугали взрывы и вспышки в небе
Жители российского Воронежа были напуганы вспышками в небе в ночь на 9 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Около 3:40 в Воронежской области была объявлена ракетная опасность.
Местным жителям советовали спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае пребывания на улице - зайти в ближайшее здание или укрытие.
Впоследствии местные жители начали жаловаться на взрывы. Паблики Воронежа в соцсетях писали о как минимум трех взрывах.
Через несколько минут появились сообщения о зареве и ярких вспышках в небе, которые напугали жителей Воронежа.
Проукраинский канал "Exilenova+" пишет о вероятной атаке на ТЭЦ-1 Воронежа.
Как писало РБК-Украина, неизвестные беспилотники атаковали Воронеж в августе. Сначала были сообщения о двух взрывах, а впоследствии стало известно о более 10.
Нефтебаза в Воронеже
Перед этим партизанское движение "Атеш" рассказывало, что его агенты провели разведку стратегической нефтебазы РФ в Воронеже. Этот объект является важным логистическим узлом для поставки горюче-смазочных материалов российским войскам, которые воюют против Украины на Харьковском и Сумском направлениях.
Данные о нем были переданы Силам обороны.
Производство двигателей для "Искандеров"
Также партизаны движения "Атеш" разоблачили в Воронеже локацию производителя двигателей для "Искандеров". Сообщается, что агент движения обследовал территорию Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которое входит в состав "Роскосмоса" и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.
По данным "Атеш", именно на этом предприятии изготавливаются двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые активно используются против Украины.
Кроме того, КБХА вместе с Воронежским механическим заводом составляет единую платформу по производству двигателей для межконтинентальных баллистических ракет (РС-20, РС-18), зенитных комплексов, а также ракет-носителей "Союз", "Протон" и других.
Вся собранная информация была передана Силам обороны Украины.