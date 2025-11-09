Ракетная опасность в Воронеже: жителей напугали взрывы и вспышки в небе

Жители российского Воронежа были напуганы вспышками в небе в ночь на 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около 3:40 в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Местным жителям советовали спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае пребывания на улице - зайти в ближайшее здание или укрытие. Впоследствии местные жители начали жаловаться на взрывы. Паблики Воронежа в соцсетях писали о как минимум трех взрывах. Через несколько минут появились сообщения о зареве и ярких вспышках в небе, которые напугали жителей Воронежа. Проукраинский канал "Exilenova+" пишет о вероятной атаке на ТЭЦ-1 Воронежа.