Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 окупантів та понад півтисячі дронів

Четвер 25 грудня 2025 08:15
UA EN RU
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 окупантів та понад півтисячі дронів Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 24 на 25 грудня, росіяни втратили на фронті ще 860 солдатів. Також ЗСУ знищили 59 артсистеми, 149 одиниць автотехніки та 600 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 201 230 (+860) осіб.
  • танків - 11 456 (+7)
  • бойових броньованих машин - 23 801 (+5) од.
  • артилерійських систем - 35 435 (+59) од.
  • РСЗВ - 1 579 од.
  • засоби ППО - 1 263 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94 797 (+600) од.
  • крилаті ракети - 4 107 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 71 274 (+149) од.
  • спеціальна техніка - 4 029 од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 24 грудня, на фронті протягом доби відбулось 130 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак було зафіксовано на Покровському напрямку.

"Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного", - йшлося у повідомленні.

Детальніше про звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

