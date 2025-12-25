Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 900 окупантів та понад півтисячі дронів

За останню добу, з 24 на 25 грудня, росіяни втратили на фронті ще 860 солдатів. Також ЗСУ знищили 59 артсистеми, 149 одиниць автотехніки та 600 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали: особового складу - близько 1 201 230 (+860) осіб.

танків - 11 456 (+7)

бойових броньованих машин - 23 801 (+5) од.

артилерійських систем - 35 435 (+59) од.

РСЗВ - 1 579 од.

засоби ППО - 1 263 од.

літаків - 434 од.

гелікоптерів - 347 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94 797 (+600) од.

крилаті ракети - 4 107 од.

кораблі / катери - 28 од.

підводні човни - 2 од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 71 274 (+149) од.

спеціальна техніка - 4 029 од.