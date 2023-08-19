Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (відбій)

В низці областей України оголосили про повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:13 мапа повітряних тривог виглядає так:

Причина повітряної тривоги

Як пишуть Повітряні сили, в усіх областях України, де оголошена повітряна тривога - існує ракетна небезпека.

Водночас в Донецькій та Запорізькій областях тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Попередили про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Вибухи в Чернігівській області

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Відбій

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