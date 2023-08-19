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Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (відбій)

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Субота 19 серпня 2023 12:15
Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (відбій) Фото: Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України оголосили про повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:13 мапа повітряних тривог виглядає так:

Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (відбій)Причина повітряної тривоги

Як пишуть Повітряні сили, в усіх областях України, де оголошена повітряна тривога - існує ракетна небезпека.

Водночас в Донецькій та Запорізькій областях тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Попередили про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Вибухи в Чернігівській області

Російські окупанти вдарили по центру міста, ймовірно, балістичною ракетою. Цивільних закликали залишатись в укриттях.

За словами виконуючого обов'язки мера Чернігова Олександра Ломака, внаслідок удару є постраждалі. Зокрема є інформація й про загиблих.

Пожежа в Києві

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В ДСНС попередили, що пожежа ніяк не пов'язана з оголошеною в регіоні повітряною тривогою.

Відбій

В усіх областях України, окрім Запорізької та Донецької, оголосили про відбій.

Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (відбій)

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