Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (відбій)
В низці областей України оголосили про повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 12:13 мапа повітряних тривог виглядає так:
Причина повітряної тривоги
Як пишуть Повітряні сили, в усіх областях України, де оголошена повітряна тривога - існує ракетна небезпека.
Водночас в Донецькій та Запорізькій областях тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Попередили про загрозу застосування авіаційного озброєння.
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