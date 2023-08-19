Ракетная опасность. В Украине объявили воздушную тревогу (отбой)
В ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге. Предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 12:13, карта воздушных тревог выглядит так:
Причина воздушной тревоги
Как пишут Воздушные силы, во всех областях Украины, где объявлена воздушная тревога, существует ракетная опасность.
В Донецкой и Запорожской областях тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Предупредили об угрозе применения авиационного вооружения.
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Отбой
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