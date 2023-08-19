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Ракетная опасность. В Украине объявили воздушную тревогу (отбой)

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Суббота 19 августа 2023 12:15
Ракетная опасность. В Украине объявили воздушную тревогу (отбой) Фото: Ракетная опасность. В Украине объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге. Предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:13, карта воздушных тревог выглядит так:

Ракетная опасность. В Украине объявили воздушную тревогу (отбой)Причина воздушной тревоги

Как пишут Воздушные силы, во всех областях Украины, где объявлена воздушная тревога, существует ракетная опасность.

В Донецкой и Запорожской областях тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Предупредили об угрозе применения авиационного вооружения.

Взрывы в Черниговской области

Российские оккупанты ударили по центру города, вероятно, баллистической ракетой. Гражданских призвали оставаться в укрытиях.

По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломака, в результате удара есть пострадавшие. В частности есть информация и о погибших.

Пожар в Киеве

В селе Петропавловская Борщаговка произошел пожар на складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

В ГСЧС предупредили, что пожар никак не связан с объявленной в регионе воздушной тревогой.

Отбой

Во всех областях Украины, кроме Запорожской и Донецкой, объявили об отбое.

Ракетная опасность. В Украине объявили воздушную тревогу (отбой)

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