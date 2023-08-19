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Росіяни вдарили по центру Чернігова

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Чернігів, Субота 19 серпня 2023 11:48
Росіяни вдарили по центру Чернігова Фото ілюстративне: армія РФ 19 серпня обстріляла Чернігів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в суботу, 19 серпня, обстріляли Чернігів. Окупанти вдарили по центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Видання "Суспільне" з посиланням на очевидців заявляє, що внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі.

Оновлено

Виконуючий обов'язки мера Чернігова Олександр Ломако повідомив, що внаслідок удару є постраждалі. Пізніше він додав, що також з'явилася інформація про загиблих.

Нічна атака РФ

Цієї ночі російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе, випустивши 17 безпілотників з району Курська. Сили протиповітряної оборони збили 15 "Шахедів".

Окупанти завдали удару по Хмельницькій області, внаслідок чого пошкоджено 30 будинків. Дві жінки отримали поранення, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Також у Житомирській області уламки збитого дрона пошкодили один з об'єктів інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

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